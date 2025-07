An den Finanzmärkten pendelt die Stimmung im Vorfeld der EZB-Sitzung vom Donnerstag zwischen der Hoffnung auf eine Einigung im Zollstreit zwischen den USA und der EU und Spekulationen über mögliche Zölle in Höhe zwischen 15 und 20 Prozent. Das Warten auf eine Handelsvereinbarung setze sich fort, heisst es in einem Kommentar von Helaba. Dabei sei an den Märkten trotz einer leicht nachlassenden Risikobereitschaft noch immer eine gewisse Sorglosigkeit zu beobachten.