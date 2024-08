Zudem haben sich US-Währungshüter wenige Tage vor dem Notenbanker-Treffen in Jackson Hole abgesehen davon für eine baldige Zinssenkung durch das Fed ausgesprochen. Jüngste Konjunkturdaten hätten «mehr Zuversicht» gegeben, dass die Inflation unter Kontrolle sei, sagte die Präsidentin der regionalen Notenbank von San Francisco, Mary Daly. Es sei an der Zeit, eine Anpassung der Kreditkosten in Betracht zu ziehen.