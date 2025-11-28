Allgemein wurde der Dollar in den letzten Tagen von den in den USA gestiegenen Zinssenkungserwartungen unter Druck gesetzt. Mittlerweile wird eine weitere Zinssenkung der US-Notenbank Fed um 25 Basispunkte im Dezember wieder allgemein erwartet. Allerdings kamen aus den USA keine neuen Impulse: Nach dem Feiertag am Donnerstag wurden dort auch am Freitag keine Daten veröffentlicht.