Insgesamt zeigt sich der Handel zum Start in die neue Woche von der ruhigen Seite. Die Märkte stehen bereits im Bann der Zinssitzung der amerikanischen Notenbank vom kommenden Mittwoch. Da mit einer Zinssenkung um einen Viertel Prozentpunkt in weiten Teilen der Finanzgemeinde gerechnet wird, ist das Überraschungspotential indes eher klein. Wichtiger werden Aussagen im Hinblick auf den Zinspfad im kommenden Jahr.