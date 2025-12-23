Zuvor hatte der US-Dollar am Nachmittag gegenüber dem Euro und dem Schweizer Franken leicht an Wert gewonnen. Robuste US-Konjunkturdaten dämpften am Nachmittag zunächst die Hoffnungen der Anleger auf weitere Zinssenkungen und stützten den Dollar leicht. Doch beim später veröffentlichten Konsumentenvertrauen sah es trüber aus: Der Konsumindikator sank um 3,8 Punkte auf 89,1 Punkte. Dies ist der niedrigste Stand seit April 2025. Ökonomen hatten mit 91,0 Punkten gerechnet.