Belastet wird der Greenback laut Experten von Hoffnungen auf eine Entspannung im Nahen Osten, welche die Nachfrage nach dem als sicher geltenden Dollar dämpft. Die Vereinigten Staaten, der Iran und der Oman stehen dem US-Portal «Axios» zufolge kurz vor einer Übergangslösung zur Öffnung der für die Handelsschifffahrt wichtigen Strasse von Hormus.