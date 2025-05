Der US-Dollar hat in der Nacht auf Freitag an Wert eingebüsst. Grund dafür sind laut Händlern Zinshoffnungen an die US-Notenbank Fed. Denn schwache Produzentenpreise dürften die Zinssenkungserwartungen am Leben erhalten. Aktuell wird das Währungspaar Euro/Dollar zu 1,1209 nach 1,1177 am Vorabend gehandelt.