Die Aufmerksamkeit gilt zum Wochenschluss der Rede von Fed-Chef Powell auf dem geldpolitischen Symposium im US-amerikanischen Jackson Hole. Die Investoren erhoffen sich Hinweise, über den künftigen Zinskurs des Fed. «Der Markt scheint bereits in den letzten Tagen mit Blick auf die Konferenz etwas vorsichtiger geworden zu sein», heisst es dazu in Marktkreisen.