Ähnlich ist die Situation beim Währungspaar Euro/Dollar. Dieses ist bis am Mittag auf 1,1599 von 1,1586 leicht gestiegen, noch immer kostet ein Euro aber klar weniger als noch vor rund 24 Stunden mit 1,1658. Das Euro/Franken-Paar steht unverändert bei 0,9388 Franken.
Dass die deutsche Wirtschaft im Frühjahr laut dem Statistischen Bundesamte stärker geschrumpft war als erwartet, hinterliess am Devisenmarkt keine Spuren.
Die Aufmerksamkeit gilt zum Wochenschluss der Rede von Fed-Chef Powell auf dem geldpolitischen Symposium im US-amerikanischen Jackson Hole. Die Investoren erhoffen sich Hinweise, über den künftigen Zinskurs des Fed. «Der Markt scheint bereits in den letzten Tagen mit Blick auf die Konferenz etwas vorsichtiger geworden zu sein», heisst es dazu in Marktkreisen.
Denn eine Zinssenkung im September sei in der letzten Woche teilweise noch mit einer Wahrscheinlichkeit von rund 90 Prozent eingepreist gewesen, mittlerweile sei die Wahrscheinlichkeit aber auf unter 75 Prozent gefallen.
awp-robot/cf
(AWP)