Da sich die Märkte nicht mehr gross für den Iran-Konflikt zu interessieren schienen, rücke der Arbeitsmarktbericht der USA wieder etwas mehr in den Fokus der Devisenmärkte, heisst es in einer Einschätzung der Commerzbank. Allerdings habe er kaum mehr die Wichtigkeit von früher, da der neue Fed-Chef Kevin Warsh nicht viel darüber spreche.