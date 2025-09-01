Aktuell wird das Währungspaar Euro/Dollar zu 1,1726 gehandelt- Am Morgen waren es «erst» 1,1711 und am Freitagabend noch weniger als 1,17 Dollar. Auch zum Franken hat der Greenback an Wert eingebüsst und wird mit 0,7990 nach 0,7996 Franken bewertet. Am Freitag kostete der Dollar noch minimal mehr als 80 Rappen. Derweil tritt das Euro/Franken-Paar bei Kursen von 0,9369 mehr oder weniger auf der Stelle.