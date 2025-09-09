Keinen Einfluss auf den Markt hat bislang, dass in Frankreich nun wohl eine neue Regierung gebildet werden muss. Premierminister François Bayrou hat am Montag die Vertrauensabstimmung im französischen Parlament verloren. Damit kommt es einmal mehr zu einer politischen Hängepartie in dem Nachbarland. «An den Finanzmärkten hat man mit einem Fall von François Bayrou gerechnet», schreibt dazu die VP Bank. Die Reaktionen fielen deshalb gemässigt aus, und auch der Euro zeigte «keine grösseren Blessuren aufgrund der politischen Turbulenzen in Frankreich».