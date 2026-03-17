Der Dollar hat am Dienstagabend weiter an Terrain verloren. Der «Greenback» wird zurzeit bei 0,7848 Franken gehandelt, nach 0,7858 am Nachmittag und noch 0,7895 am Morgen. Auch der Euro hat zum Dollar angezogen und notiert mit 1,1539 etwas höher als am Nachmittag mit 1,1528 und am Morgen mit 1,1475.