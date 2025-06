Belastet wurde der Dollar von den am Vortag veröffentlichten Teuerungszahlen. So ist die Inflationsrate im Mai zwar wie erwartet leicht auf 2,4 Prozent gestiegen. Die aussagekräftigere Kernrate fiel jedoch auf 2,8 Prozent und im Vergleich zum April waren die Konsumentenpreise weniger stark gestiegen als von Ökonomen im Schnitt gedacht. Dies schürte am Markt Zinssenkungsfantasien.