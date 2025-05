Derweil hat sich das Dollar/Franken-Paar kaum bewegt und wird aktuell zu 0,8311 nach 0,8318 am Morgen und 0,8314 am Vorabend gehandelt. Das Euro/Franken-Paar kostet zuletzt 0,9350 und damit etwas mehr als am Morgen (0,9335) und am Vorabend (0,9331).