Demgegenüber hat der Euro im späten Handel weiter klar an Wert verloren. Die europäische Gemeinschaftswährung kostete am Abend nur noch 1,1548 Dollar nach 1,1578 Dollar wenige Stunden zuvor. Das ist der tiefste Stand seit über vier Wochen. Am Morgen hatte der Euro mit 1,1644 Dollar gar noch über der Marke von 1,16 Dollar notiert. Das Euro/Franken-Paar trat bei Kursen von 0,9323 mehr oder weniger auf der Stelle.