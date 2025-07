John Williams, Präsident der New Yorker Zentralbank und Mitglied der US-Notenbank Fed, betonte vor dem Hintergrund von Trumps scharfer Kritik an Powell, dass eine unabhängige Notenbank für das Land bessere Ergebnisse in Bezug auf Preisstabilität und wirtschaftliche Stabilität liefere. Er erwarte zudem, dass die Zollpolitik der US-Regierung in den kommenden Monaten einen stärkeren Einfluss auf die Inflation haben werde. Daher sei die derzeitige restriktive Haltung der US-Notenbank «völlig angemessen».