Insgesamt habe die Antrittsrede von Trump einen Vorgeschmack darauf gegeben, was Anleger in den kommenden Jahren erwartet, heisst es bei der Commerzbank. Die Kehrtwenden des US-Präsidenten hätten durchaus Auswirkungen auf die Devisenmärkte. Am Vortag etwa seien die Dollar-Bullen, die die erwarteten Zölle mit ihrem inflationären Effekt und den Auswirkungen auf die Fed-Politik als Dollar-positives Argument anführten, jedenfalls enttäuscht worden.