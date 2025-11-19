Am Devisenmarkt zeigte sich erneut eine Dollar-Stärke. Die US-Währung konnte im Handel mit allen anderen wichtigen Währungen zulegen. So fiel der Euro bis am Mittwochabend auf 1,1520 US-Dollar nach 1,1549 am späten Nachmittag.
Gegenüber dem Dollar notiert auch der Schweizer Franken mit 0,8065 etwas tiefer als am späten Nachmittag (0,8048). Das Euro/Franken-Paar tritt derweil bei Kursen von 0,9291 mehr oder weniger auf der Stelle.
Zuletzt hatten sich am Markt Zweifel an einer weiteren Zinssenkung der US-Notenbank Fed bei der nächsten Sitzung im Dezember gezeigt, was den Dollar stützte. Mit der Publikation des Fed-Protokolls der letzten Sitzung rückte der «Greenback» nicht mehr nenneswert weiter vor.
awp-robot/mk/
(AWP)