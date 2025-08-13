So kletterte der Euro gegen Mittag über die Marke von 1,17 US-Dollar, zuletzt wurde das Währungspaar EUR/USD bei 1,1727 gehandelt und damit mehr als einen Cent über dem Kurs von Dienstagmittag. Im weiteren Tagesverlauf stehen keine marktbewegenden Konjunkturdaten mehr an. Lediglich einige Reden von Fed-Mitgliedern könnten Beachtung finden, auch wenn sie keine grossen neuen Impluse mit Blick auf die Geldpolitik bringen dürften.