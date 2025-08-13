So kletterte der Euro gegen Mittag über die Marke von 1,17 US-Dollar, zuletzt wurde das Währungspaar EUR/USD bei 1,1727 gehandelt und damit mehr als einen Cent über dem Kurs von Dienstagmittag. Im weiteren Tagesverlauf stehen keine marktbewegenden Konjunkturdaten mehr an. Lediglich einige Reden von Fed-Mitgliedern könnten Beachtung finden, auch wenn sie keine grossen neuen Impluse mit Blick auf die Geldpolitik bringen dürften.
Auch zum Franken fiel der US-Dollar am Vormittag weiter auf 0,8025 zurück, am Morgen lag das Währungspaar USD/CHF noch bei 0,8066 und am Vortag sogar über der Marke von 0,81. Derweil zeigte sich EUR/CHF mit 0,9411 nach 0,9409 am Dienstagmittag kaum verändert.
awp-robot/dm/uh
(AWP)