Nach dem neuen Zollhammer von US-Präsident Donald Trump gegen die EU und Smartphone-Hersteller wie Apple hat der Dollar am Freitagabend seine Talfahrt fortgesetzt. Der «Greenback» blieb mit 0,8209 Franken nur knapp über der Marke von 0,82 Franken. Am späten Nachmittag hatte der Dollar noch 0,8228 Franken gekostet, am Mittag noch 0,8258.