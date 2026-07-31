Nun stehen im Tagesverlauf erneut zahlreiche Konjunkturdaten auf der Agenda. Zunächst laufen im Vormittagshandel Inflationsdaten einiger europäischer Länder sowie für die Eurozone über die Ticker. Am Nachmittag stehen dann mit dem Chicago PMI und dem Verbrauchervertrauen der Uni Michigan noch wichtige US-Stimmungsindikatoren an.
Der Franken gab in der Nacht sowohl gegen den Euro als auch den Dollar etwas an Terrain preis. So kostete die europäische Gemeinschaftswährung am frühen Morgen 0,9291 Franken. Am Vorabend wurde der Euro noch zu 0,9275 Franken gehandelt. Der Dollar ging zu 0,8075 nach 0,8040 am Vorabend über den Tisch.
Der Euro hat gegen den Greenback ebenfalls nachgegeben, blieb aber über der Marke von 1,15. Die europäische Gemeinschaftswährung kostete am frühen Morgen 1,1506 US-Dollar nach 1,1536 am Vorabend.
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(AWP)