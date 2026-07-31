Der Franken gab in der Nacht sowohl gegen den Euro als auch den Dollar etwas an Terrain preis. So kostete die europäische Gemeinschaftswährung am frühen Morgen 0,9291 Franken. Am Vorabend wurde der Euro noch zu 0,9275 Franken gehandelt. Der Dollar ging zu 0,8075 nach 0,8040 am Vorabend über den Tisch.