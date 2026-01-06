Das Dollar/Franken-Paar stabilisierte sich über Nacht ebenfalls bei 0,7913. Das Euro/Franken-Paar tritt bei Kursen von 0,9285 mehr oder weniger auf der Stelle.
Nach dem US-Angriff auf Venezuela war der Dollar bei Anlegern zunächst noch stärker gefragt gewesen. Gebremst wurde der Anstieg des Dollar am Montagnachmittag durch enttäuschende US-Konjunkturdaten.
So hatte sich die Stimmung in der US-Industrie im Dezember überraschend weiter verschlechtert. Im Gegensatz dazu hatten Ökonomen im Vorfeld mit einem leichten Anstieg gerechnet.
awp-robot/ra
(AWP)