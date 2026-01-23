Aktuell wird der Greenback zu 0,7906 nach 0,7899 am Vorabend und 0,7945 am Donnerstagmorgen gehandelt. Ähnlich hat sich auch das Euro/Dollar-Paar entwickelt. Momentan kostet ein Euro 1,1746 Dollar. Das ist etwa gleich viel wie am Vorabend (1,1745) aber klar mehr als vor Tagesfrist (1,1691). Derweil hat sich das Euro/Franken-Paar in dieser Zeit bei Kursen von 0,9286 Franken nur wenig bewegt.