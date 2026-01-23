Aktuell wird der Greenback zu 0,7906 nach 0,7899 am Vorabend und 0,7945 am Donnerstagmorgen gehandelt. Ähnlich hat sich auch das Euro/Dollar-Paar entwickelt. Momentan kostet ein Euro 1,1746 Dollar. Das ist etwa gleich viel wie am Vorabend (1,1745) aber klar mehr als vor Tagesfrist (1,1691). Derweil hat sich das Euro/Franken-Paar in dieser Zeit bei Kursen von 0,9286 Franken nur wenig bewegt.
Die Entspannungssignale im Grönland-Konflikt, anhaltende Friedensverhandlungen zwischen Russland und der Ukraine sowie Meldungen, wonach sich Richter des Obersten Gerichtshofs in den USA skeptisch geäussert haben zu den Bemühungen des US-Präsidenten, Lisa Cook zu entlassen, hatten am Donnerstag zu einer erhöhten Risikobereitschaft geführt, und es kam an den Aktienmärkten zu einer kräftigen Erholung.
Dass der Franken aber trotzdem stark bleibt, und auch die Edelmetalle Gold und Silber ihren Rekordkurs fortsetzen, zeigt laut Händlern, dass es weiterhin Zweifel gibt, ob und wie lange diese Entspannung andauert. «Trump ist immer wieder für eine Überraschung gut», meint der Händler und verweist auf die Sprunghaftigkeit des US-Präsidenten.
