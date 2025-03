Im weiteren Handelsverlauf werden unterdessen kaum wichtige Konjunkturdaten aus der Eurozone erwartet, die für neue Impulse sorgen könnten. Erst am Nachmittag könnten Daten zur Entwicklung der Erzeugerpreise in den USA und die wöchentlichen US-Arbeitsmarktdaten etwas stärker in den Fokus der Anleger rücken.