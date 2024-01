Zuvor werden in Europa wichtige Konjunkturdaten erwartet. In Deutschland und Frankreich stehen Inflationszahlen auf dem Programm, die für die Geldpolitik der EZB von Bedeutung sind. In den USA werden am Nachmittag Zahlen vom Arbeitsmarkt erwartet, die ebenfalls Einfluss auf die US-Geldpolitik nehmen könnten.