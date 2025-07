Zur Schweizer Währung notiert der Dollar am Nachmittag mit 0,7903 Franken wieder leicht über 79 Rappen, nachdem er am Mittag noch mit 0,7872 Fr. den tiefsten Wert seit rund 14 Jahren erreicht hatte. Der Euro gibt ebenfalls deutlich nach: Die Gemeinschaftswährung kostet am späten Nachmittag 1,1791 US-Dollar nach 1,1821 gegen Mittag.