Der US-Dollar hat am Mittwoch sowohl zum Euro als auch zum Franken zugelegt. Damit hat der Eurokurs einen kleinen Teil seiner deutlichen Vortagesgewinne wieder abgegeben. Die Gemeinschaftswährung notiert im New Yorker Handel bei 1,0692 US-Dollar und rutschte damit wieder unter die Marke von 1,07 Dollar, die am Vortag überschritten wurde.