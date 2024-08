Am Abend kostet der Dollar 0,8460 Franken nach 0,8406 noch am Morgen. Derweil wird auch Währungspaar Euro/Franken höher gehandelt, nämlich zu 0,9374 nach 0,9361 am Morgen. Damit hat der Schweizer Franken nach seinem jüngsten Sturmlauf zu den wichtigsten Währungen wieder etwas Terrain hergegeben.