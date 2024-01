Der Euro erholte sich am Vormittag ein wenig von anfänglich deutlicheren Verlusten. EZB-Präsidentin Christine Lagarde dämpfte Erwartungen auf eine rasche Zinssenkung. Sie verwies auf ein gewisses Mass an Unsicherheit und einige Frühindikatoren, die noch nicht das gewünschte Niveau erreicht hätten. «Es hilft unserem Kampf gegen die Inflation nicht, wenn die Erwartung so gross ist, dass sie im Vergleich zu dem, was wahrscheinlich passieren wird, viel zu hoch ist», sagte Lagarde dem Fernsehsender Bloomberg. Eine erste Zinssenkung im Sommer sei aber wahrscheinlich.