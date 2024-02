Seit Freitagnachmittag steht der Euro unter Druck. Grund ist ein starker Dollar, der wegen rückläufiger Zinssenkungserwartungen an die US-Notenbank Fed aufwertet. Am Freitag hatten robuste Zahlen vom Arbeitsmarkt den Dollar beflügelt, hinzu kamen zuletzt Bemerkungen ranghoher Notenbanker. Fed-Chef Jerome Powell hatte am Wochenende im US-Fernsehen seine Haltung bekräftigt, wonach rasche Zinssenkungen nicht zu erwarten sind. Am Montag äusserte sich Neel Kashkari, regionaler Fed-Chef von Minneapolis, ähnlich.