Nach dem deutlichen Kursanstieg des Euro am Dienstag hielten sich die Bewegungen zur Wochenmitte in Grenzen. Analysten und Anleger blickten vor allem auf das Ifo-Geschäftsklima, das den dritten Anstieg in Folge verzeichnete. Ökonomen sprechen nach einer solchen Serie häufig von einer konjunkturellen Wende zum Besseren. Auch andere Frühindikatoren hatten zuletzt positiv überrascht.