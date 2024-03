Auch gegenüber dem Franken hat der Dollar klar an Wert gewonnen und die Marke von 88 Rappen wieder überwunden. Aktuell wird der Greenback zu 0,8832 nach 0,8798 Franken am Morgen gehandelt. Der Euro hat sich dagegen zum Franken minimal bewegt und wird zuletzt zu 0,9617 nach 0,9624 Franken am Morgen gehandelt. Damit kann sich die Gemeinschaftswährung klar über der Marke von 96 Rappen halten, die sie am Vortag erobert hatte.