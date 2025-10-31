Das EUR/USD-Paar kostete am Abend noch 1,1523 nach 1,1569 um die Mittagszeit. Vor dem Zinsentscheid bzw. am frühen Mittwochabend waren es noch rund 1,1650 gewesen. Auch zum Franken legte der Greenback zu. Das entsprechend Währungspaar stand am Abend bei 0,8047 nach 0,8022 am Mittag bzw. rund 0,7970 vor dem Zinsentscheid. Für EUR/CHF ergibt das aktuell 0,9273 nach 0,9281 zur Mittagszeit. Hier gab sich über die letzten 48 Stunden nur wenig Bewegung.