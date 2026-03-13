Derweil bleibt die Unsicherheit wegen des Iran-Kriegs hoch. Denn die iranischen Revolutionsgarden halten an ihrer Blockade der Strasse von Hormus im Persischen Golf fest. US-Verteidigungsminister Pete Hegseth zeigte sich dennoch zuversichtlich. Die Attacken seien noch mal auf das höchste Niveau gesteigert worden. Inzwischen sei auch die militärische Infrastruktur der Islamischen Republik zum Bau ballistischer Raketen weitgehend zerstört, gab er sich überzeugt.