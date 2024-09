«Es wird auch dem Letzten klar, dass ein 50-Basispunkte-Schritt der Fed am kommenden Mittwoch eine ernsthafte Möglichkeit ist», hält derweil die Commerzbank in ihrem Devisenkommentar fest. Allerdings geht auch Chefökonom Jörg Krämer eher von einer Senkung um 25 Punkte aus. Allerdings dürfte die Fed nach dem September-Entscheid die Zinsen an den kommenden Sitzungen in mehreren Schritten nach unten fahren. Die Commerzbank erwartet dabei fünf weitere Schritte von jeweils 25 Punkten. So läge das obere Ende des Leitzins-Korridors im Frühjahr 2025 bei 4,0 Prozent.