Am Abend notiert der Greenback bei 0,8062 Franken und damit minimal höher als am Morgen sowie leicht über dem Stand vom Vortag (0,8041). Im Tagesverlauf schwankte der Kurs nur in einer engen Spanne. Auch gegenüber dem Euro zeigte sich der Dollar stabil. Der Euro-Franken-Kurs bewegte sich ebenfalls kaum und liegt bei 0,9388.