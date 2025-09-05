«Eine derart deutliche Verlangsamung des Stellenaufbaus findet üblicherweise nur im Vorfeld einer Rezession statt», kommentierte Christoph Balz, Analyst bei der Commerzbank. «Dies wird die Sorgen bei der Fed erhöhen, dass sie zu lange gewartet hat und daher jetzt schneller agieren muss.» Bisher gingen die Marktteilnehmer klar davon aus, dass die US-Notenbank Fed am 17. September ihren Leitzins um 0,25 Prozentpunkte senken wird. Einige Beobachter rechnen nun gar damit, dass der Zins gleich um 0,50 Prozentpunkte sinken könnte.