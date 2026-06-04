Wenig Einfluss hatten die hiesigen Inflationsdaten auf das bisherige Geschehen. So hat der Iran-Krieg die Inflation in der Schweiz im Mai zwar auf erhöhtem Niveau gehalten. Mit der Teuerungsrate von 0,6 Prozent bleibe die Schweiz aber eine Ausnahmeerscheinung unter den entwickelten Volkswirtschaften. «Während viele Zentralbanken noch immer die Folgen der Inflationswelle nach der Pandemie bewältigen, besteht die Aufgabe der SNB vor allem darin, ein sensibles Gleichgewicht zwischen Preisstabilität, internationaler Wettbewerbsfähigkeit und der strukturellen Stärke des Schweizer Frankens zu bewahren», heisst es in einem Kommentar von Oddo BHF.