Der Grund dürfte sein, dass durch den Krieg bisher «kein Flächenbrand in Sicht» ist, wie die Dekabank in einem Kommentar schreibt. Die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Konflikt einen systemischen ökonomischen Bruch auslösen wird, schätzt sie derzeit als gering ein. Allerdings müsste diese Einschätzung revidiert werden, wenn es zu gezielten und wirksamen Angriffen auf Infrastruktur kommen sollte oder sich die Blockade der Logistikströme über Monate erstrecken sollte.