Unter Druck stand erneut das britische Pfund. Auslöser waren schwache Daten, wonach die britische Wirtschaft in der zweiten Jahreshälfte in eine technische Rezession gefallen ist. Die Daten untermauern Spekulationen auf bevorstehende Zinssenkungen der britischen Notenbank. Am Vortag hatten Inflationsdaten in die gleiche Richtung gewirkt.