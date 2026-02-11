Der US-Arbeitsmarktbericht fiel im Januar stärker als erwartet aus. Die Beschäftigtenzahl stieg deutlich und die Arbeitslosenquote ging zurück. Zudem legten die Stundenlöhne stärker als erwartet zu. Die Zahlen dämpfen nach Einschätzung einiger Ökonomen die Aussicht auf baldige Leitzinssenkungen durch die US-Notenbank Fed. Es gibt aber auch Stimmen, die weitere Zinssenkungen für möglich halten. Die deutlich nach unten revidierte Zahl der beiden Vormonate zeige, dass - ausserhalb des Freizeit- und privaten Gesundheits- sowie des öffentlichen Sektors - die Wirtschaft eigentlich beständig Jobs verloren habe, hiess es dazu von der ING Bank.