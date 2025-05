So fiel der US-Dollar fiel in der Nacht deutlich auf 0,8223 Franken zurück. Am gestrigen Morgen lag der Greenback noch über der Marke von 0,83 Franken. Auch der Euro hat gegenüber dem Dollar merklich angezogen und kostet aktuell 1,1335 US-Dollar. Am Vorabend wurde die europäische Gemeinschaftswährung noch zu 1,1284 Dollar gehandelt, am Dienstagmorgen sogar bei 1,1263.