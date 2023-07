Der Dollar hat am Mittwoch vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed zu den Hauptwährungen leicht an Terrain verloren. Zum Euro kostete der "Greenback" zuletzt 1,1069 US-Dollar nach 1,1051 am Morgen. Vorübergehende grössere Kursgewinne gab der Euro wieder ab.

26.07.2023 17:01