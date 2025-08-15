Das USD/EUR-Paar wird kurz vor Mittag zu 1,1687 gehandelt nach 1,1663 am frühen Morgen. Auch zum Franken gab der Greenback leicht nach: das USD/CHF-Paar geht aktuell zu 0,8051 nach 0,8065 am Morgen um. Für das EUR/CHF-Paar ergibt das per Saldo eine minimale Veränderung auf 0,9409 von 0,9406.
Trump und Putin treffen sich in Alaska, um über den Ukraine-Krieg zu sprechen. Beginnen sollen die Gespräche um 21.30 Uhr. Die Erwartungen der Akteure an den Finanzmärkten sind hoch, auch wenn Trump sich in der Vermittlerrolle sieht und das Treffen als eine Art Vorstufe für ein potenzielles zweites Treffen darstellt. Doch schon mit einer beiläufigen Bemerkung könnten aus Sicht von Analyst Stephen Innes vom Vermögensverwalter SPI Asset Management deutliche Kursbewegungen an den Börsen folgen.
Zuvor richten sie die Blicke am Nachmittag aber erst einmal auf US-Konjunkturdaten. Neben Einfuhrpreisen und Einzelhandelsumsätzen stehen die Industrieproduktion sowie das Konsumklima der Universität Michigan auf der Agenda.
awp-robot/uh/ra
(AWP)