So notiert das Währungspaar EUR/USD am frühen Morgen bei 1,1456 nach deutlich unter 1,14 noch am Mittwochnachmittag, das Top kurz nach Mitternacht lag gar bei 1,1477. Auch zum Franken ist der Greenback deutlich schwächer geworden. Aktuell steht das USD/CHF-Paar bei 0,8150 nach knapp 0,82 am Nachmittag, das Dollartief in der Nacht lag hier bei 0,8131. Das EUR/CHF-Paar zeigt sich derweil mit aktuell 0,9337 weiterhin ziemlich stabil.