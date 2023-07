Die Dollarschwäche macht sich auch gegenüber dem Franken bemerkbar, so dass sich der negative Trend gegenüber dem Vortag fortsetzt. Aktuell kostet der Greenback 0,8581 Franken. Am Vortag kletterte er kurzzeitig über die Marke von 0,86. Das Währungspaar EUR/CHF notiert am Mittag bei 0,9652 und damit leicht tiefer als am Vorabend.