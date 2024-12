Der US-Dollar kann im frühen Handel die am Vorabend erzielten Gewinne gegenüber dem Euro und dem Schweizer Franken verteidigen. Am Vorabend hatte die US-Notenbank Fed wie erwartet die Zinsen um 25 Basispunkte gesenkt und überraschenderweise wegen der erhöhten Inflation zugleich die Erwartungen an weitere Zinssenkungen in 2025 deutlich zurückgeschraubt.