Aktuell wird das Dollar/Franken-Paar zu 0,8318 nach 0,8314 am Vorabend gehandelt. Das ist klar höher als am Donnerstagnachmittag (0,8262). Die europäische Gemeinschaftswährung kostet derzeit 1,1221 Dollar nach 1,1224 am Abend bzw. 1,1296 am Nachmittag. Derweil hat sich das Euro/Franken-Paar seit dem Donnerstagmorgen kaum verändert und notiert aktuell mit 0,9335 Franken weiter um die Marke von 0,9330.