Während das Euro/Franken-Paar bei Kursen von 0,9311 mehr oder weniger auf der Stelle tritt, waren die Bewegungen zum Dollar zuletzt etwas deutlicher. So eroberte der Greenback zum Franken bereits am Dienstag im späten Handelsverlauf die Mark von 0,80 Franken zurück und kostete am frühen Mittwoch 0,8015. Und der Euro verharrt zum Dollar mit 1,1618 nahe der 1,16er Marke, nachdem das Paar am Vortag noch bei knapp unter 1,17 gestanden hatte.