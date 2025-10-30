Dasselbe Bild ergibt sich beim Währungspaar EUR/USD. Einen Euro erhält man momentan für 1,1628 USD, am Vorabend war er vorübergehend unter 1,16 gerutscht. Das Euro/Franken-Paar tritt zeigt sich bei 0,9284 kaum verändert.
Die US-Notenbank hatte am Vorabend wie erwartet den Leitzinsen um eine Viertelpunkt gesenkt. Dies beflügelte den Dollar allerdings nur kurze Zeit. Den Fed-Chef Jerome Powell hatte mit seinen anschliessenden Äusserungen die Hoffnungen auf eine weitere Zinssenkung im Dezember gedämpft und insbesondere auf die Inflationsrisiken verwiesen.
Unter anderem die wegen des darniederliegenden Politbetriebs in den USA fehlenden Konjunkturdaten machen es dem Fed zunehmend schwer. Sollten die Daten weiterhin fehlen, würde die Notenbank wohl vorsichtig agieren, sagte Powell dazu.
awp-robot/cf/cg
(AWP)